Poznaj tokenomikę Paper Plane (PLANE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PLANE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Paper Plane (PLANE) / Tokenomika / Tokenomika Paper Plane (PLANE) Odkryj kluczowe informacje o Paper Plane (PLANE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Paper Plane (PLANE) The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship. The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship. Oficjalna strona internetowa: https://paperplanetoken.site/ Kup PLANE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Paper Plane (PLANE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Paper Plane (PLANE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 451.01K $ 451.01K $ 451.01K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 451.01K $ 451.01K $ 451.01K Historyczne maksimum: $ 0.11842 $ 0.11842 $ 0.11842 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00451009 $ 0.00451009 $ 0.00451009 Dowiedz się więcej o cenie Paper Plane (PLANE) Tokenomika Paper Plane (PLANE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Paper Plane (PLANE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLANE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLANE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLANE tokenomikę, poznaj cenę tokena PLANEna żywo! Prognoza ceny PLANE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLANE? Nasza strona z prognozami cen PLANE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLANE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.