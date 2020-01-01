Poznaj tokenomikę Pankito (PAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pankito (PAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pankito (PAN) / Tokenomika / Tokenomika Pankito (PAN) Odkryj kluczowe informacje o Pankito (PAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pankito (PAN) Empower Your Play, Enhance Your Strategy with Pankito The world of Pankito is rich with opportunity, featuring diverse environments where players can unearth hidden treasures and valuable resources through exploration and strategy. Every player has the power to chart their own course, whether by acquiring virtual real estate, selecting the perfect avatar, or utilizing the right tools to achieve their strategic objectives. The Pankito experience is about paving your path to success and enjoying the thrills of an interactive gaming journey. Pankito stands at the forefront of innovative gaming, merging the thrill of play with the satisfaction of strategic growth. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.93K $ 24.93K $ 24.93K Całkowita podaż: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Podaż w obiegu: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.93K $ 24.93K $ 24.93K Historyczne maksimum: $ 0.01641343 $ 0.01641343 $ 0.01641343 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00041555 $ 0.00041555 $ 0.00041555 Dowiedz się więcej o cenie Pankito (PAN) Tokenomika Pankito (PAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pankito (PAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAN tokenomikę, poznaj cenę tokena PANna żywo! Prognoza ceny PAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAN? Nasza strona z prognozami cen PAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PAN już teraz! 