Tokenomika Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Tokenomika Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Odkryj kluczowe informacje o Paimon Stripe SPV Token (STRP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 06:33:36 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Paimon Stripe SPV Token (STRP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Całkowita podaż:
$ 22.22K
$ 22.22K$ 22.22K
Podaż w obiegu:
$ 22.22K
$ 22.22K$ 22.22K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Historyczne maksimum:
$ 45.55
$ 45.55$ 45.55
Historyczne minimum:
$ 44.89
$ 44.89$ 44.89
Aktualna cena:
$ 45.13
$ 45.13$ 45.13

Informacje o Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Oficjalna strona internetowa:
https://app.paimon.finance/strp

Tokenomika Paimon Stripe SPV Token (STRP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Paimon Stripe SPV Token (STRP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów STRP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów STRP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSTRP tokenomikę, poznaj cenę tokena STRPna żywo!

Prognoza ceny STRP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STRP? Nasza strona z prognozami cen STRP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności