Informacje o cenie Paimon Stripe SPV Token (STRP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 Najniższa cena $ 44.89$ 44.89 $ 44.89 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Paimon Stripe SPV Token (STRP) wynosi $45.13. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STRP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STRP w historii to $ 45.55, a najniższy to $ 44.89.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STRP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu 22.22K 22.22K 22.22K Całkowita podaż 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

Obecna kapitalizacja rynkowa Paimon Stripe SPV Token wynosi $ 1.00M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STRP w obiegu wynosi 22.22K, przy całkowitej podaży 22222.2222222222. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.00M.