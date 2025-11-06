GiełdaDEX+
Aktualna cena Paimon Stripe SPV Token to 45.13 USD. Śledź aktualizacje cen STRP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STRP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STRP

Informacje o cenie STRP

Czym jest STRP

Oficjalna strona internetowa STRP

Tokenomika STRP

Prognoza cen STRP

Cena Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STRP do USD:

$45.13
$45.13$45.13
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Paimon Stripe SPV Token (STRP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:00:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Paimon Stripe SPV Token (STRP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45.55
$ 45.55$ 45.55

$ 44.89
$ 44.89$ 44.89

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Paimon Stripe SPV Token (STRP) wynosi $45.13. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STRP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STRP w historii to $ 45.55, a najniższy to $ 44.89.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STRP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Paimon Stripe SPV Token (STRP)

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

22.22K
22.22K 22.22K

22,222.2222222222
22,222.2222222222 22,222.2222222222

Obecna kapitalizacja rynkowa Paimon Stripe SPV Token wynosi $ 1.00M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STRP w obiegu wynosi 22.22K, przy całkowitej podaży 22222.2222222222. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.00M.

Historia ceny Paimon Stripe SPV Token (STRP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Paimon Stripe SPV Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Paimon Stripe SPV Token do USD wyniosła $ +0.0220189270.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Paimon Stripe SPV Token do USD wyniosła $ -0.1901507420.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Paimon Stripe SPV Token do USD wyniosła $ -0.24451751380478.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +0.0220189270+0.05%
60 dni$ -0.1901507420-0.42%
90 dni$ -0.24451751380478-0.53%

Co to jest Paimon Stripe SPV Token (STRP)

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Paimon Stripe SPV Token (w USD)

Jaka będzie wartość Paimon Stripe SPV Token (STRP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Paimon Stripe SPV Token (STRP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Paimon Stripe SPV Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Paimon Stripe SPV Token!

STRP na lokalne waluty

Tokenomika Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Zrozumienie tokenomiki Paimon Stripe SPV Token (STRP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STRPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Jaka jest dziś wartość Paimon Stripe SPV Token (STRP)?
Aktualna cena STRP w USD wynosi 45.13USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STRP do USD?
Aktualna cena STRP w USD wynosi $ 45.13. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Paimon Stripe SPV Token?
Kapitalizacja rynkowa dla STRP wynosi $ 1.00M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STRP w obiegu?
W obiegu STRP znajduje się 22.22K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STRP?
STRP osiąga ATH w wysokości 45.55 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STRP?
STRP zaliczył cenę ATL w wysokości 44.89 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STRP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STRP wynosi -- USD.
Czy w tym roku STRP pójdzie wyżej?
STRP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STRP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:00:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

