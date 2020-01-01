Poznaj tokenomikę OVO (OVO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OVO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OVO (OVO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OVO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o OVO (OVO) OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.ovo.space/ Biała księga: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/ Kup OVO teraz! Tokenomika i analiza cenowa OVO (OVO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OVO (OVO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 170.93K Całkowita podaż: $ 165.00M Podaż w obiegu: $ 165.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 170.93K Historyczne maksimum: $ 0.236899 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00103764 Dowiedz się więcej o cenie OVO (OVO) Tokenomika OVO (OVO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OVO (OVO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OVO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OVO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOVO tokenomikę, poznaj cenę tokena OVOna żywo! Prognoza ceny OVO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OVO? Nasza strona z prognozami cen OVO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OVO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.