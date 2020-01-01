Poznaj tokenomikę Otherworld (OWN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OWN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Otherworld (OWN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OWN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Otherworld (OWN) / Tokenomika / Tokenomika Otherworld (OWN) Odkryj kluczowe informacje o Otherworld (OWN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Otherworld (OWN) Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Tokenomika i analiza cenowa Otherworld (OWN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Otherworld (OWN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 288.56M $ 288.56M $ 288.56M Historyczne maksimum: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Historyczne minimum: $ 0.10068 $ 0.10068 $ 0.10068 Aktualna cena: $ 0.288637 $ 0.288637 $ 0.288637 Dowiedz się więcej o cenie Otherworld (OWN) Tokenomika Otherworld (OWN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Otherworld (OWN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OWN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OWN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOWN tokenomikę, poznaj cenę tokena OWNna żywo! Prognoza ceny OWN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OWN? Nasza strona z prognozami cen OWN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OWN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.