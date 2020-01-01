Poznaj tokenomikę Osean (OSEAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OSEAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Osean (OSEAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OSEAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Osean (OSEAN) / Tokenomika / Tokenomika Osean (OSEAN) Odkryj kluczowe informacje o Osean (OSEAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Osean (OSEAN) Oficjalna strona internetowa: https://osean.online/ Biała księga: https://osean.gitbook.io/oseandao Kup OSEAN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Osean (OSEAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Osean (OSEAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 604.54K $ 604.54K $ 604.54K Całkowita podaż: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M Podaż w obiegu: $ 849.85M $ 849.85M $ 849.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 697.12K $ 697.12K $ 697.12K Historyczne maksimum: $ 0.00365894 $ 0.00365894 $ 0.00365894 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00071135 $ 0.00071135 $ 0.00071135 Dowiedz się więcej o cenie Osean (OSEAN) Tokenomika Osean (OSEAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Osean (OSEAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OSEAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OSEAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOSEAN tokenomikę, poznaj cenę tokena OSEANna żywo! Prognoza ceny OSEAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OSEAN? Nasza strona z prognozami cen OSEAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OSEAN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.