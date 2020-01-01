Poznaj tokenomikę ORO (ORO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ORO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ORO (ORO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ORO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ORO (ORO) / Tokenomika / Tokenomika ORO (ORO) Odkryj kluczowe informacje o ORO (ORO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ORO (ORO) ORO is the governance token for OpenDeFi, which is creating a bridge between real world assets and DeFi. ORO is the governance token for OpenDeFi, which is creating a bridge between real world assets and DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://opendefi.finance Kup ORO teraz! Tokenomika i analiza cenowa ORO (ORO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ORO (ORO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.09K $ 29.09K $ 29.09K Całkowita podaż: $ 98.10M $ 98.10M $ 98.10M Podaż w obiegu: $ 11.68M $ 11.68M $ 11.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 244.41K $ 244.41K $ 244.41K Historyczne maksimum: $ 0.814702 $ 0.814702 $ 0.814702 Historyczne minimum: $ 0.00209899 $ 0.00209899 $ 0.00209899 Aktualna cena: $ 0.00249158 $ 0.00249158 $ 0.00249158 Dowiedz się więcej o cenie ORO (ORO) Tokenomika ORO (ORO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ORO (ORO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORO tokenomikę, poznaj cenę tokena OROna żywo! Prognoza ceny ORO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORO? Nasza strona z prognozami cen ORO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.