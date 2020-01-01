Poznaj tokenomikę ORE Network (ORE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ORE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ORE Network (ORE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ORE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ORE Network (ORE) The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token's utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON. Oficjalna strona internetowa: https://ore.network/ Tokenomika i analiza cenowa ORE Network (ORE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ORE Network (ORE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 201.02K $ 201.02K $ 201.02K Całkowita podaż: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Podaż w obiegu: $ 563.13M $ 563.13M $ 563.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 378.38K $ 378.38K $ 378.38K Historyczne maksimum: $ 0.304071 $ 0.304071 $ 0.304071 Historyczne minimum: $ 0.00008554 $ 0.00008554 $ 0.00008554 Aktualna cena: $ 0.00035692 $ 0.00035692 $ 0.00035692 Dowiedz się więcej o cenie ORE Network (ORE) Tokenomika ORE Network (ORE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ORE Network (ORE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORE tokenomikę, poznaj cenę tokena OREna żywo! Prognoza ceny ORE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORE? Nasza strona z prognozami cen ORE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORE już teraz! 