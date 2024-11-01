Poznaj tokenomikę OG Peanut (PEANUT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEANUT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OG Peanut (PEANUT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEANUT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OG Peanut (PEANUT) / Tokenomika / Tokenomika OG Peanut (PEANUT) Odkryj kluczowe informacje o OG Peanut (PEANUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OG Peanut (PEANUT) Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark's pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark's home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future. Oficjalna strona internetowa: https://peanut-hub.com Tokenomika i analiza cenowa OG Peanut (PEANUT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OG Peanut (PEANUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 376.66K Całkowita podaż: $ 999.88M Podaż w obiegu: $ 999.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 376.66K Historyczne maksimum: $ 0.02235476 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0003755 Tokenomika OG Peanut (PEANUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OG Peanut (PEANUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEANUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEANUT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.