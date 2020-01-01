Poznaj tokenomikę OddsNotify (ODDS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ODDS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OddsNotify (ODDS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ODDS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OddsNotify (ODDS) / Tokenomika / Tokenomika OddsNotify (ODDS) Odkryj kluczowe informacje o OddsNotify (ODDS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OddsNotify (ODDS) OddsNotify creates tools designed to empower sports bettors by providing real-time odds notifications and analytical insights. Powered by AI our model picks +EV bets from bookmakers, finding bets that are overvalued! Why bettors should choose Odds Notify? Out of the entire population there is under 1% of people who are long term profitable bettors. Here at OddsNotify we are a team of industry leading traders, quants, bettors & developers take any bias opinions out of your betting journey by leveraging the use of Artificial Intelligence. We do this by assessing crucial match data and provide informed betting options. Oficjalna strona internetowa: https://web3.oddsnotify.co.uk/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1_Vq0_bbeQyigqeRWT_hHzqL5kVNpuzsQ6tKlWgn4Rt0/edit? Kup ODDS teraz! Tokenomika i analiza cenowa OddsNotify (ODDS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OddsNotify (ODDS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.78K $ 58.78K $ 58.78K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.78K $ 58.78K $ 58.78K Historyczne maksimum: $ 0.00446841 $ 0.00446841 $ 0.00446841 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011756 $ 0.00011756 $ 0.00011756 Dowiedz się więcej o cenie OddsNotify (ODDS) Tokenomika OddsNotify (ODDS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OddsNotify (ODDS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ODDS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ODDS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszODDS tokenomikę, poznaj cenę tokena ODDSna żywo! Prognoza ceny ODDS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ODDS? Nasza strona z prognozami cen ODDS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ODDS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.