Giełda MEXC / Cena krypto / Ocelex (OCX) / Tokenomika / Tokenomika Ocelex (OCX) Odkryj kluczowe informacje o Ocelex (OCX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ocelex (OCX) Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns. Oficjalna strona internetowa: https://www.ocelex.fi/ Kup OCX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ocelex (OCX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ocelex (OCX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.37K $ 48.37K $ 48.37K Całkowita podaż: $ 218.20M $ 218.20M $ 218.20M Podaż w obiegu: $ 16.30M $ 16.30M $ 16.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 647.42K $ 647.42K $ 647.42K Historyczne maksimum: $ 0.00766828 $ 0.00766828 $ 0.00766828 Historyczne minimum: $ 0.00297335 $ 0.00297335 $ 0.00297335 Aktualna cena: $ 0.00296708 $ 0.00296708 $ 0.00296708 Dowiedz się więcej o cenie Ocelex (OCX) Tokenomika Ocelex (OCX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ocelex (OCX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCX tokenomikę, poznaj cenę tokena OCXna żywo! Prognoza ceny OCX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCX? Nasza strona z prognozami cen OCX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OCX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.