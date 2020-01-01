Tokenomika OAX (OAX)

Tokenomika OAX (OAX)

Odkryj kluczowe informacje o OAX (OAX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o OAX (OAX)

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.oax.org/
Biała księga:
https://www.openanx.org/assets/openANX_White_Paper_Released_Final_ENU_V2.0.pdf

Tokenomika i analiza cenowa OAX (OAX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OAX (OAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 574.29K
Całkowita podaż:
$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 55.79M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.03M
Historyczne maksimum:
$ 2.34
Historyczne minimum:
$ 0.00953392
Aktualna cena:
$ 0.01029301
Tokenomika OAX (OAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki OAX (OAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów OAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów OAX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszOAX tokenomikę, poznaj cenę tokena OAXna żywo!

Prognoza ceny OAX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OAX? Nasza strona z prognozami cen OAX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.