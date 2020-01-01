Poznaj tokenomikę OAX (OAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OAX (OAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika OAX (OAX) Odkryj kluczowe informacje o OAX (OAX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o OAX (OAX)
OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform "openANX" which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

Oficjalna strona internetowa: https://www.oax.org/
Biała księga: https://www.openanx.org/assets/openANX_White_Paper_Released_Final_ENU_V2.0.pdf

Tokenomika i analiza cenowa OAX (OAX)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OAX (OAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 574.29K
Całkowita podaż: $ 100.00M
Podaż w obiegu: $ 55.79M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.03M
Historyczne maksimum: $ 2.34
Historyczne minimum: $ 0.00953392
Aktualna cena: $ 0.01029301

Tokenomika OAX (OAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki OAX (OAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OAX.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.