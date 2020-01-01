Poznaj tokenomikę Nuritopia (NBLU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NBLU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nuritopia (NBLU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NBLU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Nuritopia (NBLU) / Tokenomika / Tokenomika Nuritopia (NBLU) Odkryj kluczowe informacje o Nuritopia (NBLU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nuritopia (NBLU) NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service "FRIENDS & HANGOUTS". We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics. Oficjalna strona internetowa: https://nuritopia.io/ Biała księga: https://nuritopia.io/downloads/NURITOPIA_NBLU-Whitepaper-(ENG)_Version_1.1.pdf Kup NBLU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nuritopia (NBLU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nuritopia (NBLU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.07M Całkowita podaż: $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 2.17B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.09M Historyczne maksimum: $ 0.01740432 Historyczne minimum: $ 0.00136302 Aktualna cena: $ 0.00141595 Dowiedz się więcej o cenie Nuritopia (NBLU) Tokenomika Nuritopia (NBLU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nuritopia (NBLU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NBLU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NBLU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNBLU tokenomikę, poznaj cenę tokena NBLUna żywo! Prognoza ceny NBLU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NBLU? Nasza strona z prognozami cen NBLU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NBLU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.