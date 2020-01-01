Poznaj tokenomikę NOX (NOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NOX (NOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NOX (NOX) / Tokenomika / Tokenomika NOX (NOX) Odkryj kluczowe informacje o NOX (NOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NOX (NOX) XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox's mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn't resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply. Oficjalna strona internetowa: https://xrpl-nox.com/ Kup NOX teraz! Tokenomika i analiza cenowa NOX (NOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NOX (NOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 102.51K $ 102.51K $ 102.51K Całkowita podaż: $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K Podaż w obiegu: $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 102.51K $ 102.51K $ 102.51K Historyczne maksimum: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Historyczne minimum: $ 0.069632 $ 0.069632 $ 0.069632 Aktualna cena: $ 0.102505 $ 0.102505 $ 0.102505 Dowiedz się więcej o cenie NOX (NOX) Tokenomika NOX (NOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NOX (NOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOX tokenomikę, poznaj cenę tokena NOXna żywo! Prognoza ceny NOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOX? Nasza strona z prognozami cen NOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.