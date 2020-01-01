Poznaj tokenomikę Nord Finance (NORD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nord Finance (NORD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Nord Finance (NORD) / Tokenomika / Tokenomika Nord Finance (NORD) Odkryj kluczowe informacje o Nord Finance (NORD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nord Finance (NORD) Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Oficjalna strona internetowa: https://nordfinance.io/ Kup NORD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nord Finance (NORD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nord Finance (NORD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.22K Całkowita podaż: $ 9.10M Podaż w obiegu: $ 7.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.50K Historyczne maksimum: $ 18.99 Historyczne minimum: $ 0.00325074 Aktualna cena: $ 0.00895569 Dowiedz się więcej o cenie Nord Finance (NORD) Tokenomika Nord Finance (NORD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nord Finance (NORD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NORD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NORD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNORD tokenomikę, poznaj cenę tokena NORDna żywo! Prognoza ceny NORD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NORD? Nasza strona z prognozami cen NORD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NORD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.