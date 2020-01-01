Tokenomika Nord Finance (NORD)

Tokenomika Nord Finance (NORD)

Odkryj kluczowe informacje o Nord Finance (NORD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Nord Finance (NORD)

Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.

Oficjalna strona internetowa:
https://nordfinance.io/

Tokenomika i analiza cenowa Nord Finance (NORD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nord Finance (NORD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 66.22K
$ 66.22K$ 66.22K
Całkowita podaż:
$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M
Podaż w obiegu:
$ 7.39M
$ 7.39M$ 7.39M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 81.50K
$ 81.50K$ 81.50K
Historyczne maksimum:
$ 18.99
$ 18.99$ 18.99
Historyczne minimum:
$ 0.00325074
$ 0.00325074$ 0.00325074
Aktualna cena:
$ 0.00895569
$ 0.00895569$ 0.00895569

Tokenomika Nord Finance (NORD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Nord Finance (NORD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NORD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NORD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNORD tokenomikę, poznaj cenę tokena NORDna żywo!

Prognoza ceny NORD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NORD? Nasza strona z prognozami cen NORD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.