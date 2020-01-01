Poznaj tokenomikę Noooomeme (NOOOO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOOOO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Noooomeme (NOOOO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOOOO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Noooomeme (NOOOO) / Tokenomika / Tokenomika Noooomeme (NOOOO) Odkryj kluczowe informacje o Noooomeme (NOOOO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Noooomeme (NOOOO) Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions. Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions. Oficjalna strona internetowa: https://noooo.meme/ Kup NOOOO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Noooomeme (NOOOO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Noooomeme (NOOOO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 471.18K $ 471.18K $ 471.18K Całkowita podaż: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M Podaż w obiegu: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 471.18K $ 471.18K $ 471.18K Historyczne maksimum: $ 0.00755141 $ 0.00755141 $ 0.00755141 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00047223 $ 0.00047223 $ 0.00047223 Dowiedz się więcej o cenie Noooomeme (NOOOO) Tokenomika Noooomeme (NOOOO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Noooomeme (NOOOO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOOOO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOOOO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOOOO tokenomikę, poznaj cenę tokena NOOOOna żywo! Prognoza ceny NOOOO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOOOO? Nasza strona z prognozami cen NOOOO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOOOO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.