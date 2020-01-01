Poznaj tokenomikę Node Sphere AI (NSAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NSAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Node Sphere AI (NSAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NSAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Node Sphere AI (NSAI) / Tokenomika / Tokenomika Node Sphere AI (NSAI) Odkryj kluczowe informacje o Node Sphere AI (NSAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Node Sphere AI (NSAI) Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. Oficjalna strona internetowa: https://nodesphereai.com Kup NSAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Node Sphere AI (NSAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Node Sphere AI (NSAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 246.95K $ 246.95K $ 246.95K Całkowita podaż: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Podaż w obiegu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 246.95K $ 246.95K $ 246.95K Historyczne maksimum: $ 0.00362121 $ 0.00362121 $ 0.00362121 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024695 $ 0.00024695 $ 0.00024695 Dowiedz się więcej o cenie Node Sphere AI (NSAI) Tokenomika Node Sphere AI (NSAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Node Sphere AI (NSAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NSAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NSAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNSAI tokenomikę, poznaj cenę tokena NSAIna żywo! Prognoza ceny NSAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NSAI? Nasza strona z prognozami cen NSAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NSAI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.