Giełda MEXC / Cena krypto / NIOB (NIOB) / Tokenomika / Tokenomika NIOB (NIOB) Odkryj kluczowe informacje o NIOB (NIOB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NIOB (NIOB) Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob's team will be delivering as per Niob's roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway. Oficjalna strona internetowa: https://niob.finance/ Biała księga: https://docs.niob.finance/ Kup NIOB teraz! Tokenomika i analiza cenowa NIOB (NIOB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NIOB (NIOB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.26K $ 95.26K $ 95.26K Całkowita podaż: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Podaż w obiegu: $ 474.88M $ 474.88M $ 474.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 120.36K $ 120.36K $ 120.36K Historyczne maksimum: $ 0.02637813 $ 0.02637813 $ 0.02637813 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019873 $ 0.00019873 $ 0.00019873 Dowiedz się więcej o cenie NIOB (NIOB) Tokenomika NIOB (NIOB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NIOB (NIOB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIOB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIOB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNIOB tokenomikę, poznaj cenę tokena NIOBna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.