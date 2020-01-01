Poznaj tokenomikę Nile (NILE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NILE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nile (NILE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NILE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Nile (NILE) Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity Oficjalna strona internetowa: https://www.nile.build Biała księga: https://docs.thenile.exchange/ Kup NILE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nile (NILE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nile (NILE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 153.54K $ 153.54K $ 153.54K Całkowita podaż: $ 15.16M $ 15.16M $ 15.16M Podaż w obiegu: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 516.70K $ 516.70K $ 516.70K Historyczne maksimum: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Historyczne minimum: $ 0.0195807 $ 0.0195807 $ 0.0195807 Aktualna cena: $ 0.03408757 $ 0.03408757 $ 0.03408757 Dowiedz się więcej o cenie Nile (NILE) Tokenomika Nile (NILE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nile (NILE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NILE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NILE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNILE tokenomikę, poznaj cenę tokena NILEna żywo!