Informacje o NIKITA by Virtuals (NIKITA) Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://nikita-agent.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa NIKITA by Virtuals (NIKITA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NIKITA by Virtuals (NIKITA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 56.45K Całkowita podaż: $ 997.29M Podaż w obiegu: $ 997.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.45K Historyczne maksimum: $ 0.00803046 Historyczne minimum: $ 0.00002694 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika NIKITA by Virtuals (NIKITA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NIKITA by Virtuals (NIKITA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIKITA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIKITA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.