Poznaj tokenomikę NEWERA (NEWERA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NEWERA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NEWERA (NEWERA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NEWERA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NEWERA (NEWERA) / Tokenomika / Tokenomika NEWERA (NEWERA) Odkryj kluczowe informacje o NEWERA (NEWERA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NEWERA (NEWERA) NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. Oficjalna strona internetowa: https://neweraonsol.xyz/ Kup NEWERA teraz! Tokenomika i analiza cenowa NEWERA (NEWERA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NEWERA (NEWERA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.94K $ 11.94K $ 11.94K Całkowita podaż: $ 997.70M $ 997.70M $ 997.70M Podaż w obiegu: $ 997.70M $ 997.70M $ 997.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.94K $ 11.94K $ 11.94K Historyczne maksimum: $ 0.00192322 $ 0.00192322 $ 0.00192322 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie NEWERA (NEWERA) Tokenomika NEWERA (NEWERA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NEWERA (NEWERA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEWERA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEWERA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEWERA tokenomikę, poznaj cenę tokena NEWERAna żywo! Prognoza ceny NEWERA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEWERA? Nasza strona z prognozami cen NEWERA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEWERA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.