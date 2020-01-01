Poznaj tokenomikę NerveNetwork (NVT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NVT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NerveNetwork (NVT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NVT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o NerveNetwork (NVT) Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. Oficjalna strona internetowa: https://nerve.network/ Kup NVT teraz! Tokenomika i analiza cenowa NerveNetwork (NVT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NerveNetwork (NVT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 391.26K Całkowita podaż: $ 2.10B Podaż w obiegu: $ 421.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.95M Historyczne maksimum: $ 0.365258 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00092897 Dowiedz się więcej o cenie NerveNetwork (NVT) Tokenomika NerveNetwork (NVT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NerveNetwork (NVT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NVT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NVT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNVT tokenomikę, poznaj cenę tokena NVTna żywo! Prognoza ceny NVT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NVT? Nasza strona z prognozami cen NVT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NVT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.