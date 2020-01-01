Poznaj tokenomikę NeiroWifHat (NEIROH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NEIROH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NeiroWifHat (NEIROH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NEIROH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NeiroWifHat (NEIROH) / Tokenomika / Tokenomika NeiroWifHat (NEIROH) Odkryj kluczowe informacje o NeiroWifHat (NEIROH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NeiroWifHat (NEIROH) NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular "Doge" brand. It introduces a playful character known as the "sister of Doge," combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space. Oficjalna strona internetowa: https://www.neirowifhat.me/ Biała księga: https://www.neirowifhat.me/images/whitepaper.pdf Kup NEIROH teraz! Tokenomika i analiza cenowa NeiroWifHat (NEIROH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NeiroWifHat (NEIROH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.81K Całkowita podaż: $ 778.78M Podaż w obiegu: $ 778.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.81K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie NeiroWifHat (NEIROH) Tokenomika NeiroWifHat (NEIROH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NeiroWifHat (NEIROH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEIROH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEIROH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEIROH tokenomikę, poznaj cenę tokena NEIROHna żywo! Prognoza ceny NEIROH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEIROH? Nasza strona z prognozami cen NEIROH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEIROH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.