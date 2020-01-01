Poznaj tokenomikę Naym (NAYM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAYM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Naym (NAYM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAYM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Naym (NAYM) / Tokenomika / Tokenomika Naym (NAYM) Odkryj kluczowe informacje o Naym (NAYM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Naym (NAYM) Oficjalna strona internetowa: https://www.naymtoken.com Biała księga: https://docsend.com/view/m5mx7d7bnc3vvw4r Kup NAYM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Naym (NAYM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Naym (NAYM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 163.90K $ 163.90K $ 163.90K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 108.97M $ 108.97M $ 108.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Historyczne maksimum: $ 0.04567796 $ 0.04567796 $ 0.04567796 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00150405 $ 0.00150405 $ 0.00150405 Dowiedz się więcej o cenie Naym (NAYM) Tokenomika Naym (NAYM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Naym (NAYM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAYM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAYM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAYM tokenomikę, poznaj cenę tokena NAYMna żywo! Prognoza ceny NAYM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAYM? Nasza strona z prognozami cen NAYM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAYM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.