Giełda MEXC / Cena krypto / Navigate (NVG8) / Tokenomika / Tokenomika Navigate (NVG8) Odkryj kluczowe informacje o Navigate (NVG8), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Navigate (NVG8) Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Oficjalna strona internetowa: https://nvg8.io Biała księga: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ Tokenomika i analiza cenowa Navigate (NVG8) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Navigate (NVG8), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 512.72K $ 512.72K $ 512.72K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 140.89M $ 140.89M $ 140.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Historyczne maksimum: $ 0.055605 $ 0.055605 $ 0.055605 Historyczne minimum: $ 0.0036385 $ 0.0036385 $ 0.0036385 Aktualna cena: $ 0.0036389 $ 0.0036389 $ 0.0036389 Dowiedz się więcej o cenie Navigate (NVG8) Tokenomika Navigate (NVG8): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Navigate (NVG8) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NVG8, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NVG8. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNVG8 tokenomikę, poznaj cenę tokena NVG8na żywo! Prognoza ceny NVG8 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NVG8? Nasza strona z prognozami cen NVG8 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NVG8 już teraz! 