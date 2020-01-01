Poznaj tokenomikę MSQ Cycle Burn (BURN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BURN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MSQ Cycle Burn (BURN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BURN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika MSQ Cycle Burn (BURN) Odkryj kluczowe informacje o MSQ Cycle Burn (BURN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o MSQ Cycle Burn (BURN)

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

Oficjalna strona internetowa: https://burn.msq.tech

Tokenomika i analiza cenowa MSQ Cycle Burn (BURN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MSQ Cycle Burn (BURN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 65.63K
Całkowita podaż: $ 10.20M
Podaż w obiegu: $ 10.20M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.63K
Historyczne maksimum: $ 0.381765
Historyczne minimum: $ 0.00224419
Aktualna cena: $ 0.0064377

Tokenomika MSQ Cycle Burn (BURN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki MSQ Cycle Burn (BURN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BURN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BURN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.