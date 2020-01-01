Poznaj tokenomikę Motion Coin (MOTION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOTION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Motion Coin (MOTION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOTION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Motion Coin (MOTION) Odkryj kluczowe informacje o Motion Coin (MOTION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Motion Coin (MOTION) Oficjalna strona internetowa: https://solanamotion.com Tokenomika i analiza cenowa Motion Coin (MOTION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Motion Coin (MOTION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 108.71K Całkowita podaż: $ 899.98M Podaż w obiegu: $ 899.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 108.71K Historyczne maksimum: $ 0.00565009 Historyczne minimum: $ 0.0000485 Aktualna cena: $ 0.00012157 Tokenomika Motion Coin (MOTION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Motion Coin (MOTION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOTION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOTION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOTION tokenomikę, poznaj cenę tokena MOTIONna żywo! Prognoza ceny MOTION Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOTION? Nasza strona z prognozami cen MOTION łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOTION już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.