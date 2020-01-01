Poznaj tokenomikę Moonwell Apollo (MFAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MFAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Moonwell Apollo (MFAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MFAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Moonwell Apollo (MFAM) / Tokenomika / Tokenomika Moonwell Apollo (MFAM) Odkryj kluczowe informacje o Moonwell Apollo (MFAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Moonwell Apollo (MFAM) Moonwell Apollo (MFAM) Moonwell Apollo (MFAM) Oficjalna strona internetowa: https://www.moonwell.fi Kup MFAM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Moonwell Apollo (MFAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moonwell Apollo (MFAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 151.18K $ 151.18K $ 151.18K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 614.30M $ 614.30M $ 614.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 246.10K $ 246.10K $ 246.10K Historyczne maksimum: $ 0.219012 $ 0.219012 $ 0.219012 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0002461 $ 0.0002461 $ 0.0002461 Dowiedz się więcej o cenie Moonwell Apollo (MFAM) Tokenomika Moonwell Apollo (MFAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moonwell Apollo (MFAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MFAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MFAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMFAM tokenomikę, poznaj cenę tokena MFAMna żywo! Prognoza ceny MFAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MFAM? Nasza strona z prognozami cen MFAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MFAM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.