Poznaj tokenomikę MoonPrime Games (LUNAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUNAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o MoonPrime Games (LUNAR) MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. Oficjalna strona internetowa: https://moonprime.games/ Tokenomika i analiza cenowa MoonPrime Games (LUNAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MoonPrime Games (LUNAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 513.38K Całkowita podaż: $ 899.55M Podaż w obiegu: $ 899.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 513.38K Historyczne maksimum: $ 0.00965546 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0005707 Tokenomika MoonPrime Games (LUNAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MoonPrime Games (LUNAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUNAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUNAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.