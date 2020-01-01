Poznaj tokenomikę MonkeyAI (MONKEYAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONKEYAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MonkeyAI (MONKEYAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONKEYAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o MonkeyAI (MONKEYAI) MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. Oficjalna strona internetowa: https://monkeyterminal.ai/ Tokenomika i analiza cenowa MonkeyAI (MONKEYAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MonkeyAI (MONKEYAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.76K Całkowita podaż: $ 958.05M Podaż w obiegu: $ 958.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.76K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika MonkeyAI (MONKEYAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MonkeyAI (MONKEYAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MONKEYAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MONKEYAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.