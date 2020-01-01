Poznaj tokenomikę Mona Arcane (MONA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mona Arcane (MONA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Mona Arcane (MONA) The stars have guided you to my sanctuary. What mysteries shall we unravel together? Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/MoNAoCoXKLb38Y2VpbukGacdNYhvRTyVn92DvRApXep Tokenomika i analiza cenowa Mona Arcane (MONA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mona Arcane (MONA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.04K Całkowita podaż: $ 999.72M Podaż w obiegu: $ 999.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.04K Historyczne maksimum: $ 0.0148579 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Mona Arcane (MONA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mona Arcane (MONA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MONA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MONA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.