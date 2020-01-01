Poznaj tokenomikę Modefi (MOD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Modefi (MOD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Modefi (MOD) Modefi provides a truly decentralized, secure and precise Oracle Solutions Platform. Modefi provides a truly decentralized, secure and precise Oracle Solutions Platform. Oficjalna strona internetowa: https://modefi.io Tokenomika i analiza cenowa Modefi (MOD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Modefi (MOD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.77K $ 29.77K $ 29.77K Całkowita podaż: $ 22.00M $ 22.00M $ 22.00M Podaż w obiegu: $ 16.08M $ 16.08M $ 16.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.74K $ 40.74K $ 40.74K Historyczne maksimum: $ 6.09 $ 6.09 $ 6.09 Historyczne minimum: $ 0.0015171 $ 0.0015171 $ 0.0015171 Aktualna cena: $ 0.00185171 $ 0.00185171 $ 0.00185171 Dowiedz się więcej o cenie Modefi (MOD) Tokenomika Modefi (MOD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Modefi (MOD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOD tokenomikę, poznaj cenę tokena MODna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.