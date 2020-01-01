Poznaj tokenomikę MOCHICAT (MOCHICAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOCHICAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MOCHICAT (MOCHICAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOCHICAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MOCHICAT (MOCHICAT) / Tokenomika / Tokenomika MOCHICAT (MOCHICAT) Odkryj kluczowe informacje o MOCHICAT (MOCHICAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MOCHICAT (MOCHICAT) MochiCat is the ultimate meme sensation, leaving you scratching your head and giggling in equal measure. From perplexing puzzles to mind-boggling moments, MOCHICAT is here to add a dash of whimsy to your day and leave you saying, "MOCHICAT , so cute! Oficjalna strona internetowa: https://mochicatsol.club/ Kup MOCHICAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa MOCHICAT (MOCHICAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MOCHICAT (MOCHICAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.00K Całkowita podaż: $ 998.56M Podaż w obiegu: $ 998.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.00K Historyczne maksimum: $ 0.0137262 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie MOCHICAT (MOCHICAT) Tokenomika MOCHICAT (MOCHICAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MOCHICAT (MOCHICAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOCHICAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOCHICAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOCHICAT tokenomikę, poznaj cenę tokena MOCHICATna żywo! Prognoza ceny MOCHICAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOCHICAT? Nasza strona z prognozami cen MOCHICAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOCHICAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.