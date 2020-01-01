Poznaj tokenomikę Mirrored Ether (METH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena METH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mirrored Ether (METH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena METH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Mirrored Ether (METH) / Tokenomika / Tokenomika Mirrored Ether (METH) Odkryj kluczowe informacje o Mirrored Ether (METH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mirrored Ether (METH) Mirrored Ether- synthetic asset tracking the price of ETH. Mirrored Ether- synthetic asset tracking the price of ETH. Oficjalna strona internetowa: https://mirror.finance Kup METH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mirrored Ether (METH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mirrored Ether (METH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 915.47K $ 915.47K $ 915.47K Całkowita podaż: $ 228.97K $ 228.97K $ 228.97K Podaż w obiegu: $ 228.97K $ 228.97K $ 228.97K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 915.47K $ 915.47K $ 915.47K Historyczne maksimum: $ 5,045.52 $ 5,045.52 $ 5,045.52 Historyczne minimum: $ 0.090437 $ 0.090437 $ 0.090437 Aktualna cena: $ 4.0 $ 4.0 $ 4.0 Dowiedz się więcej o cenie Mirrored Ether (METH) Tokenomika Mirrored Ether (METH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mirrored Ether (METH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów METH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów METH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMETH tokenomikę, poznaj cenę tokena METHna żywo! Prognoza ceny METH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać METH? Nasza strona z prognozami cen METH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena METH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.