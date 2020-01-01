Tokenomika MineTard AI (MTARD)

Odkryj kluczowe informacje o MineTard AI (MTARD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o MineTard AI (MTARD)

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community.

The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

Oficjalna strona internetowa:
https://mtard.ai/

Tokenomika i analiza cenowa MineTard AI (MTARD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MineTard AI (MTARD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 54.34K
$ 54.34K
Całkowita podaż:
$ 999.87M
$ 999.87M
Podaż w obiegu:
$ 999.87M
$ 999.87M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 54.34K
$ 54.34K
Historyczne maksimum:
$ 0.0090891
$ 0.0090891
Historyczne minimum:
$ 0.00005402
$ 0.00005402
Aktualna cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika MineTard AI (MTARD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki MineTard AI (MTARD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MTARD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MTARD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMTARD tokenomikę, poznaj cenę tokena MTARDna żywo!

Prognoza ceny MTARD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MTARD? Nasza strona z prognozami cen MTARD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.