Giełda MEXC / Cena krypto / Minerva Wallet (MIVA) / Tokenomika / Tokenomika Minerva Wallet (MIVA) Odkryj kluczowe informacje o Minerva Wallet (MIVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Minerva Wallet (MIVA) The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. Oficjalna strona internetowa: https://minerva.digital/ Tokenomika i analiza cenowa Minerva Wallet (MIVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Minerva Wallet (MIVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.18K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 13.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.85M Historyczne maksimum: $ 0.576706 Historyczne minimum: $ 0.00182931 Aktualna cena: $ 0.00184647 Dowiedz się więcej o cenie Minerva Wallet (MIVA) Tokenomika Minerva Wallet (MIVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Minerva Wallet (MIVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIVA tokenomikę, poznaj cenę tokena MIVAna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.