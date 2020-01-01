Poznaj tokenomikę MileVerse (MVC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MVC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MileVerse (MVC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MVC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MileVerse (MVC) / Tokenomika / Tokenomika MileVerse (MVC) Odkryj kluczowe informacje o MileVerse (MVC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MileVerse (MVC) MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company's own currency, MVP (MileVerse-Point). Oficjalna strona internetowa: https://mileverse.com/ Kup MVC teraz! Tokenomika i analiza cenowa MileVerse (MVC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MileVerse (MVC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.94M Całkowita podaż: $ 2.88B Podaż w obiegu: $ 2.69B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.64M Historyczne maksimum: $ 0.563195 Historyczne minimum: $ 0.00148106 Aktualna cena: $ 0.00369286 Dowiedz się więcej o cenie MileVerse (MVC) Tokenomika MileVerse (MVC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MileVerse (MVC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MVC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MVC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMVC tokenomikę, poznaj cenę tokena MVCna żywo! Prognoza ceny MVC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MVC? Nasza strona z prognozami cen MVC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MVC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.