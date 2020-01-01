Poznaj tokenomikę Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MRE7YIELD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MRE7YIELD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) / Tokenomika / Tokenomika Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Odkryj kluczowe informacje o Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets. Oficjalna strona internetowa: https://midas.app/mre7yield Biała księga: https://docs.midas.app/ Kup MRE7YIELD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.76M Całkowita podaż: $ 6.34M Podaż w obiegu: $ 6.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.76M Historyczne maksimum: $ 1.067 Historyczne minimum: $ 1.0 Aktualna cena: $ 1.067 Dowiedz się więcej o cenie Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomika Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MRE7YIELD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MRE7YIELD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMRE7YIELD tokenomikę, poznaj cenę tokena MRE7YIELDna żywo! Prognoza ceny MRE7YIELD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MRE7YIELD? Nasza strona z prognozami cen MRE7YIELD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MRE7YIELD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.