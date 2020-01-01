Poznaj tokenomikę Medibloc (MED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Medibloc (MED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Medibloc (MED) / Tokenomika / Tokenomika Medibloc (MED) Odkryj kluczowe informacje o Medibloc (MED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Medibloc (MED) MediBloc's healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. Oficjalna strona internetowa: https://medibloc.com/ Biała księga: https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf Kup MED teraz! Tokenomika i analiza cenowa Medibloc (MED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Medibloc (MED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.92M Całkowita podaż: $ 10.87B Podaż w obiegu: $ 10.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 53.83M Historyczne maksimum: $ 0.351852 Historyczne minimum: $ 0.00161437 Aktualna cena: $ 0.00495224 Dowiedz się więcej o cenie Medibloc (MED) Tokenomika Medibloc (MED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Medibloc (MED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMED tokenomikę, poznaj cenę tokena MEDna żywo! Prognoza ceny MED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MED? Nasza strona z prognozami cen MED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MED już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.