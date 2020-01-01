Poznaj tokenomikę Maxi PayFi Strategy Token (MPST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MPST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Maxi PayFi Strategy Token (MPST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MPST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework. Oficjalna strona internetowa: https://app.huma.finance

Tokenomika i analiza cenowa Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Maxi PayFi Strategy Token (MPST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.80M $ 34.80M $ 34.80M Całkowita podaż: $ 34.81M $ 34.81M $ 34.81M Podaż w obiegu: $ 34.81M $ 34.81M $ 34.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.80M $ 34.80M $ 34.80M Historyczne maksimum: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Historyczne minimum: $ 0.984789 $ 0.984789 $ 0.984789 Aktualna cena: $ 0.999595 $ 0.999595 $ 0.999595 Dowiedz się więcej o cenie Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomika Maxi PayFi Strategy Token (MPST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Maxi PayFi Strategy Token (MPST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MPST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MPST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMPST tokenomikę, poznaj cenę tokena MPSTna żywo! Prognoza ceny MPST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MPST? Nasza strona z prognozami cen MPST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MPST już teraz! 