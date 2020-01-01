Poznaj tokenomikę MatrixETF (MDF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MDF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MatrixETF (MDF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MDF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MatrixETF (MDF) / Tokenomika / Tokenomika MatrixETF (MDF) Odkryj kluczowe informacje o MatrixETF (MDF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MatrixETF (MDF) MatrixETF is the next generation of decentralized ETF platform to run the cross chain，which goal is to establish a decentralized, automated, personalized and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable and efficient financial services. MatrixETF is the next generation of decentralized ETF platform to run the cross chain，which goal is to establish a decentralized, automated, personalized and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable and efficient financial services. Oficjalna strona internetowa: https://www.matrixetf.finance/ Kup MDF teraz! Tokenomika i analiza cenowa MatrixETF (MDF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MatrixETF (MDF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.09K $ 15.09K $ 15.09K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 362.83K $ 362.83K $ 362.83K Historyczne maksimum: $ 0.151882 $ 0.151882 $ 0.151882 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00036283 $ 0.00036283 $ 0.00036283 Dowiedz się więcej o cenie MatrixETF (MDF) Tokenomika MatrixETF (MDF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MatrixETF (MDF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MDF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MDF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMDF tokenomikę, poznaj cenę tokena MDFna żywo! Prognoza ceny MDF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MDF? Nasza strona z prognozami cen MDF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MDF już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.