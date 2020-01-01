Poznaj tokenomikę Mao (MAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mao (MAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Mao (MAO) MAO is the ultimate "unfazed cat" – totally unbothered, giving zero f's no matter what's thrown his way. That iconic cat expression of indifference is pure gold for meme culture. Perfect for every situation, people can instantly relate because, let's face it, cats just don't care. ats are meme kings, and with the current rise in cat-themed content like Popcat, Mew, and Simon's Cat, MAO fits right in. It's tapping into the viral cat narrative at exactly the right time. Oficjalna strona internetowa: https://www.maobnb.com Tokenomika i analiza cenowa Mao (MAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mao (MAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 145.88K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 145.88K Historyczne maksimum: $ 0.02797524 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014599 Tokenomika Mao (MAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mao (MAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.