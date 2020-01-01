Poznaj tokenomikę Magnet (MAGNET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGNET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Magnet (MAGNET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGNET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Magnet (MAGNET) / Tokenomika / Tokenomika Magnet (MAGNET) Odkryj kluczowe informacje o Magnet (MAGNET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Magnet (MAGNET) Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/8iWsK2WH3AGviQwAnt43zvc8yLy6QMUSuv8PK2A7pump Kup MAGNET teraz! Tokenomika i analiza cenowa Magnet (MAGNET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Magnet (MAGNET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 113.73K $ 113.73K $ 113.73K Całkowita podaż: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Podaż w obiegu: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 113.73K $ 113.73K $ 113.73K Historyczne maksimum: $ 0.01268702 $ 0.01268702 $ 0.01268702 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011376 $ 0.00011376 $ 0.00011376 Dowiedz się więcej o cenie Magnet (MAGNET) Tokenomika Magnet (MAGNET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Magnet (MAGNET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAGNET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAGNET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAGNET tokenomikę, poznaj cenę tokena MAGNETna żywo! Prognoza ceny MAGNET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAGNET? Nasza strona z prognozami cen MAGNET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAGNET już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.