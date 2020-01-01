Poznaj tokenomikę LushAI (LUSH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUSH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LushAI (LUSH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUSH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o LushAI (LUSH) Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes. Oficjalna strona internetowa: https://lushai.net/ Biała księga: https://lushai.gitbook.io/lushai/ Kup LUSH teraz! Tokenomika i analiza cenowa LushAI (LUSH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LushAI (LUSH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M Całkowita podaż: $ 19.66B $ 19.66B $ 19.66B Podaż w obiegu: $ 6.04B $ 6.04B $ 6.04B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.24M $ 16.24M $ 16.24M Historyczne maksimum: $ 0.00512327 $ 0.00512327 $ 0.00512327 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00082592 $ 0.00082592 $ 0.00082592 Dowiedz się więcej o cenie LushAI (LUSH) Tokenomika LushAI (LUSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LushAI (LUSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUSH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUSH tokenomikę, poznaj cenę tokena LUSHna żywo! Prognoza ceny LUSH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUSH? Nasza strona z prognozami cen LUSH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUSH już teraz! 