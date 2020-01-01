Poznaj tokenomikę Lucha (LUCHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUCHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lucha (LUCHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUCHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Lucha (LUCHA) / Tokenomika / Tokenomika Lucha (LUCHA) Odkryj kluczowe informacje o Lucha (LUCHA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lucha (LUCHA) Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands. Oficjalna strona internetowa: https://luchadores.io/ Kup LUCHA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Lucha (LUCHA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lucha (LUCHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 300.96K $ 300.96K $ 300.96K Całkowita podaż: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M Podaż w obiegu: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 300.96K $ 300.96K $ 300.96K Historyczne maksimum: $ 0.858782 $ 0.858782 $ 0.858782 Historyczne minimum: $ 0.01013933 $ 0.01013933 $ 0.01013933 Aktualna cena: $ 0.02432679 $ 0.02432679 $ 0.02432679 Dowiedz się więcej o cenie Lucha (LUCHA) Tokenomika Lucha (LUCHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lucha (LUCHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUCHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUCHA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUCHA tokenomikę, poznaj cenę tokena LUCHAna żywo! Prognoza ceny LUCHA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUCHA? Nasza strona z prognozami cen LUCHA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUCHA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.