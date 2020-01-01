Poznaj tokenomikę LooPIN Network (LOOPIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOOPIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LooPIN Network (LOOPIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOOPIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LooPIN Network (LOOPIN) / Tokenomika / Tokenomika LooPIN Network (LOOPIN) Odkryj kluczowe informacje o LooPIN Network (LOOPIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LooPIN Network (LOOPIN) Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Oficjalna strona internetowa: https://www.loopin.network/ Biała księga: https://arxiv.org/pdf/2406.09422 Kup LOOPIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa LooPIN Network (LOOPIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LooPIN Network (LOOPIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.13M $ 11.13M $ 11.13M Całkowita podaż: $ 43.39M $ 43.39M $ 43.39M Podaż w obiegu: $ 37.27M $ 37.27M $ 37.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.96M $ 12.96M $ 12.96M Historyczne maksimum: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Historyczne minimum: $ 0.066246 $ 0.066246 $ 0.066246 Aktualna cena: $ 0.298659 $ 0.298659 $ 0.298659 Dowiedz się więcej o cenie LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomika LooPIN Network (LOOPIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LooPIN Network (LOOPIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOOPIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOOPIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOOPIN tokenomikę, poznaj cenę tokena LOOPINna żywo! Prognoza ceny LOOPIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOOPIN? Nasza strona z prognozami cen LOOPIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.