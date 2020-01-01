Tokenomika loner (LONER)
Informacje o loner (LONER)
LONER is a meme token centered around a peaceful, guitar-playing frog character that resonates with introvert culture and solitary moments. The project's core theme revolves around "need peace" and celebrates chosen solitude rather than forced isolation. Through minimalist art and relatable meme content, LONER captures universal experiences of seeking quiet spaces and finding comfort in alone time.
The token's identity is built on simple, non-confrontational visuals that feature the frog character in various peaceful settings - from late-night coffee runs to quiet reading nooks. This creates a unique position in the meme token space by focusing on calm, introspective moments rather than high-energy or aggressive themes. LONER's community approach emphasizes authentic engagement over hype, bringing together individuals who relate to introvert experiences. The project has developed a successful meme format that combines gentle humor with universal situations like avoiding social interactions, finding peaceful spots, and embracing solo activities.
The project's visual content strategy includes simple sketched backgrounds, peaceful locations, and solo moments that resonate with the community. Content themes range from everyday scenarios like mobile-ordering coffee to avoid small talk, to more existential moments like finding peace in solitude. This approach has proven successful by tapping into shared experiences while maintaining a unique, peaceful identity that sets LONER apart in the meme token landscape.
LONER ironically brings loners together through shared experiences and relatable content, creating a community that understands and celebrates the value of chosen solitude. The token has established itself by maintaining consistent peaceful vibes while delivering content that connects with both casual introverts and dedicated solitude seekers.
Tokenomika i analiza cenowa loner (LONER)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla loner (LONER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika loner (LONER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki loner (LONER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów LONER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów LONER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszLONER tokenomikę, poznaj cenę tokena LONERna żywo!
