Giełda MEXC / Cena krypto / LOGOSAI (LOGOS) / Tokenomika / Tokenomika LOGOSAI (LOGOS) Odkryj kluczowe informacje o LOGOSAI (LOGOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LOGOSAI (LOGOS) Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with "The Omni-Voice", structured video content presented by Omni through his ever learning experiences. Oficjalna strona internetowa: https://www.thelogos.ai Kup LOGOS teraz! Tokenomika i analiza cenowa LOGOSAI (LOGOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LOGOSAI (LOGOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.56K Całkowita podaż: $ 999.77M Podaż w obiegu: $ 999.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.56K Historyczne maksimum: $ 0.00753489 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie LOGOSAI (LOGOS) Tokenomika LOGOSAI (LOGOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LOGOSAI (LOGOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOGOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOGOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOGOS tokenomikę, poznaj cenę tokena LOGOSna żywo! Prognoza ceny LOGOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOGOS? Nasza strona z prognozami cen LOGOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOGOS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.