Giełda MEXC / Cena krypto / Lisk (LSK) / Tokenomika / Tokenomika Lisk (LSK) Odkryj kluczowe informacje o Lisk (LSK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lisk (LSK) Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry's first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. Oficjalna strona internetowa: https://lisk.com Kapitalizacja rynkowa: $ 63.17M $ 63.17M $ 63.17M Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 202.94M $ 202.94M $ 202.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 124.52M $ 124.52M $ 124.52M Historyczne maksimum: $ 34.92 $ 34.92 $ 34.92 Historyczne minimum: $ 0.101672 $ 0.101672 $ 0.101672 Aktualna cena: $ 0.311118 $ 0.311118 $ 0.311118 Dowiedz się więcej o cenie Lisk (LSK) Tokenomika Lisk (LSK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lisk (LSK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LSK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LSK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLSK tokenomikę, poznaj cenę tokena LSKna żywo! Prognoza ceny LSK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LSK? Nasza strona z prognozami cen LSK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LSK już teraz! 